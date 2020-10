Marc Van Ranst vraagt om verenigingsleven stil te leggen

Viroloog Marc Van Ranst heeft op sociale media gevraagd om het verenigingsleven tijdelijk stil te leggen om de curve van de coronacijfers om te buigen.

“Beste verenigingen, jullie bijdrage aan het sociaal weefsel in ons land is cruciaal. Maar in de huidige situatie kunnen jullie best alle activiteiten uitstellen. Organiseer wel initiatieven om op andere manieren toch contact met elkaar te onderhouden!” Van Ranst koppelde aan zijn tweet een artikel over hoe verschillende leden van een OKRA-vereniging besmet raakten door een bijeenkomst te organiseren.

