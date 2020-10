Twee academici trekken naar Raad van State tegen avondklok

Een jurist en een wetenschapsfilosofe trekken naar de Raad van State om de avondklok in ons land aan te vechten. Ze maken zich grote zorgen over het respect voor onze grondwet, zo berichten Het Laatste Nieuws en De Morgen maandag.

Het verzoekschrift van een twintigtal pagina’s zou maandagmorgen vertrekken naar de Raad van State. Daarin eisen jurist Jan De Groote (31) en wetenschapsfilosofe Karin Verelst (55) – academici verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel – dat het hoogste rechtscollege van ons land zich dringend uitspreekt over het gebruik van de avondklok in de strijd tegen het coronavirus.

“Niet omdat we tegen maatregelen zijn om het virus te bestrijden”, zegt De Groote. Maar een avondklok, dat laat onze grondwet volgens Verelst en De Groote simpelweg niet toe. “Wij kunnen in België niet de noodtoestand uitroepen, zoals in Frankrijk. Artikel 187 stelt dat de grondwet noch geheel, noch ten dele kan worden geschorst.” De Groote vindt dat er genoeg alternatieven zijn om maatregelen te nemen zonder fundamentele grondrechten van de bevolking te schenden. “Een samenscholingsverbod bereikt hetzelfde en is wel wettig. Het is een beperking van uw vrijheid, geen vrijheidsberoving. Dat is een wezenlijk verschil. Het eerste is grondwettelijk, het tweede niet.”

Tegelijk met het verzoekschrift lanceren de academici een onlinecampagne met een open brief.