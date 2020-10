Michel Fourniret en ex-vrouw naar huis in Ville-sur-Lumes in onderzoek naar moord op Estelle Mouzin

Seriemoordenaar Michel Fourniret en zijn ex-vrouw Monique Olivier worden maandagnamiddag naar het Franse Ville-sur-Lumes gebracht, nabij Charleville-Mézières en niet ver van de Belgische grens. Dat is vernomen van bronnen dichtbij het dossier. De verplaatsing kadert in het onderzoek naar de moord op het Franse meisje Estelle Mouzin in 2003. Vier maanden geleden bleven pogingen om het lichaam van het kind te vinden zonder resultaat.

De twee zouden naar het huis gebracht worden waar Fourniret volgens Olivier de negenjarige Mouzin verkracht en vermoord heeft. DNA van het kind werd op twee plaatsen aangetroffen op een matras in het huis, dat eind juni nog tevergeefs doorzocht werd om het lichaam van het kind terug te vinden.

Foto: AFP

Onderzoeksrechter Sabine Khéris, die het onderzoek in 2019 overnam en de twee tot bekentenissen deed overgaan, wil met de verplaatsing de herinneringen terugbrengen van de intussen 78-jarige seriemoordenaar, wiens ingewikkelde uitspraken en neurologische toestand de zoektocht naar Estelle bemoeilijken.

Bekend

Monique Olivier had eind vorig jaar tijdens een drie uur durende ondervraging al bekend dat ze Fourniret een vals alibi had verschaft. Enkele maanden later moest Fourniret toegeven dat hij het meisje had vermoord. “Ik erken dat een wezen er niet meer is door mijn fout”, had hij tegen de rechter gezegd. Hij noemde het ook “pertinent” dat het lichaam van het meisje in een van zijn voormalige eigendommen in de Ardennen te vinden is.

Fourniret, bijgenaamd het “monster van de Ardennen”, werd eerder al veroordeeld voor de moord op acht jonge vrouwen of adolescentes tussen 1987 en 2001, onder wie ook de Belgische Elisabeth Brichet (12).