Academici trekken naar Raad van State tegen nachtklok

Twee academici, jurist Jan De Groote (31) en wetenschapsfilosofe Karin Verelst (55), trekken naar de Raad van State om de avondklok in ons land aan te vechten. Dat schrijft HLN. Ze maken zich grote zorgen over onze grondwet.

Een verzoekschrift van een twintigtal pagina’s werd maandagochtend naar de Raad van State gestuurd. Daarmee willen de twee academici, verboden aan de VUB, dat er gekeken wordt naar de nachtklok in ons land. “Niet omdat we tegen maatregelen zijn om het virus te bestrijden”, klink het bij De Groote. Maar ze willen wel dat er “respect is voor de grondwet.” Die nachtklok is volgens hen dan ook niet grondwettig. “Wij kunnen in België niet de noodtoestand uitroepen, zoals in Frankrijk. Artikel 187 stelt dat de grondwet noch geheel, noch ten dele kan worden geschorst.”

Volgens hen is de huidige nachtklok veel beperkender dan de lockdown van maart. “Toen mocht je nog naar buiten, maar kon je zelf je dag indelen. Wilde je om 1 uur ’s nachts de hond uitlaten? Dan kon dat.”

De twee zijn eerder voorstander van een samenscholingsverbod. Dat zou hetzelfde doel bereiken en wettig zijn.