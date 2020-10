“Is Sergio Ramos de beste verdediger aller tijden?”

Met een penaltytreffer hielp Sergio Ramos (34) zijn Real Madrid zaterdag voorbij FC Barcelona. Eerder werd hij al genomineerd als een van de mogelijke centrale verdedigers in het Ballon d’Or-dream team. Na zijn prestatie in de Clasico maakte France Football de vraag nog concreter: is Ramos de beste centrale verdediger aller tijden?

7.000 mensen stemden al op de poll op de website van France Football. Liefst 68 procent vindt dat Sergio Ramos de beste centrale verdediger aller tijden is. De kans lijkt dan ook groot dat hij ook een plaatsje in het Ballon d’Or-dream team weet te bemachtigen. Van de tien genomineerden is de Spanjaard van Real Madrid de enige die op dit moment nog actief is.

Franco Baresi, Franz Beckenbauer, Fabio Cannavaro, Marcel Desailly, Bobby Moore, Daniel Passarella, Matthias Sammer, Gaetano Scirea en Roland Koeman, de huidige trainer van FC Barcelona, zijn zijn concurrenten.

Sinds Ramos in 2004 zijn debuut maakte voor Sevilla, voetbalde hij een ongelofelijk palmares bij elkaar. De kapitein van Real won 1 WK, 2 EK’s, 4 Champions Leagues, 5 Spaanse titels, 2 Spaanse bekers, 4 Spaanse supercups, 4 WK’s voor clubs en 3 Europese supercups.