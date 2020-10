Gesloten deuren op Stayen? Dan maar een hotelkamer boeken

De deuren van Stayen bleven zondag gesloten voor het publiek, maar dat wil niet zeggen dat er geen supporters de wedstrijd tegen Standard bijwoonden. Een pientere STVV-fan bedacht er iets op door een hotelkamer te boeken in Hotel Stayen, het hotel in het stadion waarvan de kamers uitzicht bieden op het kunstgrasveld.

“Zondagmiddag kwam het idee in me op dat ik zo de wedstrijd live zou kunnen bijwonen”, vertelt Hasselaar Jeroen De Wispelaere, al vijftien jaar supporter van de Kanaries. “Ik heb dan meteen een hotelkamer geboekt. Voor 90 euro kreeg ik een overnachting met een voetbalwedstrijd erbij. Bovendien werk ik in Zoutleeuw, dat scheelt me op maandagochtend een half uur in de wagen. Een win-winsituatie dus. (lacht) Ik heb meteen ook een kamer geboekt voor de derby tegen KRC Genk (op 7 november, nvdr.) want ik vermoed dat andere supporters mijn voorbeeld zullen volgen.”