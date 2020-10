Burgemeesters Vlaamse Rand willen verstrenging avondklok, sluiting fitnessen en casino’s

/ Vilvoorde - De burgemeesters uit de Vlaamse Rand vragen de gouverneur om dringend doortastende maatregelen te nemen in de strijd tegen het coronavirus, op het niveau van de provincie. Dat is uit het overleg maandagochtend gekomen. Concreet willen de burgemeesters onder meer de fitnesscentra en casino’s volledig sluiten, cultuur en sport meer verstrengen, en de avondklok van 22 uur tot 6 uur laten ingaan.

De coronacijfers stijgen nog steeds met een zorgwekkend tempo in de Vlaamse Rand. Om de stijging te proberen stoppen, en omdat Brussel extra maatregelen afgekondigd heeft vorig weekend, hebben de 19 burgemeesters uit de Vlaamse Rand een video-overleg gehouden, aangevuld met enkele andere burgemeesters.

“We willen dat de gouverneur doortastende, algemene maatregelen neemt, op het niveau van de provincie”, zegt Hans Bonte (SP.A), burgemeester van Vilvoorde. “Dat zijn we quasi unaniem overeengekomen.”

Concreet denken de burgemeesters allereerst aan een verstrenging van de avondklok. Momenteel geldt die in Vlaanderen van middernacht tot 5 uur, maar de burgemeesters willen hem van 22 uur tot 6 uur laten gelden, zoals sinds maandag in Brussel. Daarnaast willen ze ook dat fitnesscentra en casino’s volledig gesloten worden. “Ik zie nu al een oproep van Basic-Fit om in de Vlaamse Rand te komen fitnessen, omdat hun centra in Brussel gesloten zijn. Dat is nu exact wat we willen vermijden”, aldus Bonte.

Ook cultuur en sport willen de burgemeesters fors terugschroeven, maar concrete details zijn daarover nog niet besproken, “maar duidelijk is dat we de maatregelen van Brussel zo veel mogelijk willen volgen.”

Woensdag staat er een overleg tussen gouverneur Jan Spooren en de 19 burgemeesters gepland. Bij die 19 gemeenten horen Asse, Beersel, Dilbeek, Drogenbos, Grimbergen, Hoeilaart, Kraainem, Linkebeek, Machelen, Meise, Merchtem, Overijse, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Tervuren, Vilvoorde, Wemmel, Wezembeek-Oppem en Zaventem.