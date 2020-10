Michael Ngadeu kijkt uit naar weerzien met Jess Thorup: “We missen hem, dat is duidelijk”

Iets meer dan twee jaar nadat Jess Thorup aan de slag ging bij AA Gent, keert de Deense coach vanavond voor het eerst terug in de Ghelamco Arena. Een fijn weerzien, aldus Michael Ngadeu die vorig seizoen onder de Deen zich ook zeer nadrukkelijk manifesteerde als één van de leiders van het Gentse collectief. Maar dit seizoen loopt het veel stroever: “Inderdaad, ik ben niet dezelfde speler als vorig seizoen omdat dit ook niet het AA Gent van vorig jaar is.”

Michael Ngadeu is er niet de man naar om zich snel het hoofd gek te laten maken en ook nu blijft de Kameroener opvallend rustig: “Eerlijk, ik zou niet van een malaise willen spreken. Natuurlijk verliezen we vaak maar die nederlaag tegen Liberec, dat was een hold-up. Ik was eigenlijk best tevreden van wat we toen brachten. Je zag een team dat wilde vechten en er alles aan deed om te winnen. Helaas, de voetbalgoden waren niet aan onze zijde.”

Desondanks kan Ngadeu er niet om heen, de defensieve kwetsbaarheid van de Buffalo’s bereikt dit seizoen ongeziene vormen: “We zijn mensen en geen machines die foutloos blijven. Iedereen kan een fout begaan. Het gebeurt inderdaad vaak en daar moeten we aan werken. Maar het team draait niet zo goed en we moeten nu het hoofd rechthouden. Als we doorgaan op de wijze dat we voetbalden in Tsjechië, zie ik het wel goed komen hoor.”

“Het klopt: We slikken teveel goals en we zien teveel defensieve fouten. Maar het is een teamverhaal. De jongens die er vorig jaar bij waren, draaien nu ook allen een minder seizoen. Ik begrijp ook niet waarom het dit jaar zo vierkant draait. Enkel Jo (David) en Kaminski zijn vertrokken. Eerlijk, ik vind geen verklaring voor die resem persoonlijke fouten en verkeerde beslissingen. We vinden maar niet de juiste methode om wedstrijden te winnen.”

Leidersfiguur

In tijden van crisis staan echte leidersfiguren op en bij Gent kijkt men dan ook zeker in de richting van Michael Ngadeu die vorig seizoen niet toevallig met de nodige adelbrieven overkwam van Slavia Praag: “Ik probeer om op te staan als leider en praat ook veel met mijn ploegmakkers. Na Beerschot dacht ik echt dat we op de goede weg zaten. Maar dan loopt het terug fout tegen Cercle. Het is complex en ik heb dit nooit eerder meegemaakt in mijn loopbaan. We moeten dan ook keihard blijven werken.”

Maar vanavond maakt Jess Thorup dus voor het eerst sinds zijn ontslag opnieuw zijn opwachting in Gent. En dat zal zeker niet onopgemerkt blijven in de Gentse kleedkamer: “Wat ik mis sinds het vertrek van Thorup? We missen hem: zijn speelstijl, hoe hij wilde dat we voetbalden. Dat is duidelijk. Maar dat is het verleden. Nu hebben we een nieuwe coach en we moeten hem steunen en hem alle kansen geven. Jess is hier niet meer, c’est la vie. Trainers komen en gaan. Je moet naar de toekomst kijken. Ik stuurde hem nog een berichtje toen hij bij Genk tekende en wenste hem veel succes.”

“Moeilijke wedstrijd”

En hoewel Michael Ngadeu graag rust uitstraalt en zijn emoties onder controle probeert te houden, is het duel tegen Genk al een poosje met rood in zijn agenda aangekruist : “Jess Thorup terugzien zal me zeker een groot plezier doen. Maar het wordt in elk geval een heel moeilijke wedstrijd voor ons want we kennen zijn speelstijl én hij kent ons natuurlijk door en door.”

“Maar we spelen thuis dus moeten we winnen. Ongeacht alles wat er aan de hand is. Jess kent ons heel goed maar misschien weet hij niet zo goed welke strategie onze nieuwe coach voor deze match in gedachten heeft. De duels tegen Genk en Hoffenheim zijn heel belangrijk. Zeker die tegen Genk kan wel eens een sleutelmatch zijn voor de rest van ons seizoen. Natuurlijk moeten we het match per match blijven bekijken maar als we nog willen dromen van Play-off 1, moeten we tegen Genk winnen..”