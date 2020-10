Puntenverlies in Litouwen is in race naar EK geen optie voor Red Flames

Morgen/dinsdag spelen de Red Flames in en tegen Litouwen hun zevende en voorlaatste wedstrijd in de voorronde van het EK 2022. Met het oog op de kraker tegen Zwitserland is puntenverlies tegen het zwakke broertje in de groep uit den boze.

Bijna een jaar geleden stonden de twee teams een eerste keer tegenover elkaar. Aan Den Dreef in Leuven overklaste België toen Litouwen met 6-0 met Tine De Caigny in een uitblinkersrol. Zij scoorde vijf keer.

Met 0 op 18 bengelt Litouwen helemaal onderin groep H. De Red Flames zijn met Zwitserland verwikkeld in de strijd om de eerste plaats, die sowieso recht geeft op kwalificatie voor de eindronde in Engeland. Na het 2-1 verlies vorige maand in Thun hebben de meisjes van bondscoach Serneels geen foutenmarge meer. Zwitserland, dat dinsdag in Roemenië speelt, komt op 1 december naar Den Dreef. Daar zal de beslissing vallen over de groepswinst. De negen poulewinnaars en de drie beste tweedes plaatsen zich rechtstreeks voor het EK. De andere runners-up spelen barrages.

Sterspeelster Tessa Wullaert gaf afgelopen weekend toe dat het verlies in Zwitserland bij de Flames hard is aangekomen. “Je merkt dat veel meisjes de nederlaag nog niet verteerd hebben”, zei de aanvalster van Anderlecht. “Ik persoonlijk ook niet, ik was heel ontgoocheld. Nu ligt alle focus op Litouwen. Dat bekijken we niet als een voorbereidingswedstrijd op Zwitserland. Enkel de drie punten tellen dinsdag. Daar zijn geen excuses voor.”

(belga)