Experts over de uitspraak van Jambon en de coronacijfers in Vlaanderen: “Natuurlijk staan we al in brand”

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) verbaasde de virologen door te stellen dat Vlaanderen nog niet in brand staat. “Ik ga toch ook niet nu al mijn huis beginnen te blussen, omdat er misschien volgende week een brand uitbreekt’, klonk het. “Natuurlijk staan we al in brand”, reageert viroloog Steven Van Gucht. “En het is niet de frietpot die overkookt, we zitten jammer genoeg al verder.” “Ik zie Vlaamse gemeenten die nu al op hetzelfde niveau zitten als plaatsen in Wallonië of zelfs Brussel stad”, bevestigt biostatisticus Geert Molenberghs. “En dan heb ik het heus niet alleen over die in de Vlaamse rand.”