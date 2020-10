Engelsman Anthony Taylor fluit Club Brugge-Lazio

De Engelse scheidsrechter Anthony Taylor werd maandag door de Europese voetbalfederatie UEFA aangesteld om woensdag het Champions League-duel tussen Club Brugge en Lazio Rome in goede banen te leiden.

Club Brugge maakte eerder al kennis met de 42-jarige Taylor. In augustus 2013 floot die een duel van Brugge in de derde kwalificatieronde voor de Europa League. De Bruggelingen verloren die wedstrijd op verplaatsing bij Slask Wroclaw met 1-0. De Belgische voetbalfan kan Taylor ook kennen van de in 2016 gespeelde Europa League-duels tussen Shakhtar Donetsk en AA Gent (5-0) en RSC Anderlecht en Slavia Praag (3-0) en van de Champions League-wedstrijd tussen RSC Anderlecht en Bayern München (1-2) in november 2017. Recent was Taylor scheidsrechter bij de Europese Super Cup tussen Bayern München en Sevilla (2-1 na verlengingen).

In het Jan Breydel-stadion staat woensdag de leiding in groep F op het spel. Vorige week ging Club Brugge op de eerste speeldag met 1-2 winnen bij Zenit Sint-Petersburg. Lazio nam met 3-1 de maat van Borussia Dortmund.