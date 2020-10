Steven Van Gucht: “Kunnen maximumcapaciteit van intensieve zorg binnen twee weken overschrijven”

“Als dit tempo aanhoudt, zullen we binnen minder dan twee weken de maximumcapaciteit van 2000 patiënten op intensieve zorg kunnen bereiken”, zei viroloog Steven Van Gucht tijdens de traditionele persconferentie over het coronavirus. Hij zei dat het nog niet te laat is om de trend te keren en dat we daarom op de sociale pauzeknop moeten drukken.

Viroloog Steven Van Gucht begon de traditionele persconferentie over het coronavirus met “de belangrijkste boodschap”: blijf zo veel mogelijk thuis. “Probeer in de komende twee weken even niet af te spreken met vrienden of familie van buiten uw eigen gezin. Druk op de sociale pauzeknop”, klonk het.

Hij verwees naar het aantal patiënten in onze ziekenhuizen dat nog steeds toeneemt. “Aan het huidige tempo liggen binnen twee weken alle bedden op intensieve zorg vol. Elke nieuwe maatregel vraagt tien dagen eer we een effect kunnen waarnemen in de ziekenhuizen. Wat we nu dus doen, zal doorslaggevend zijn voor de ziekenhuiscijfers binnen tien dagen. We kunnen de trend nog keren. We kunnen de zorgverleners best helpen door even niet af te spreken met elkaar.”

Van Gucht wees ook op het feit dat de ziekenhuiscijfers nu om de acht dagen verdubbelen. “Gemiddeld zijn er 468 nieuwe opnames per dag. Brussel, Henegouwen en Luik zijn verantwoordelijk voor bijna 60 procent van alle nieuwe ziekenhuisopnames.”

“Momenteel liggen er 4.827 covidpatiënten in de ziekenhuizen. 757 daarvan op intensieve zorg. Het aantal patiënten verdubbelt om de 8 dagen. Binnen vier dagen kunnen we de kaap van 1000 bedden op intensieve zorg overschrijden. En indien dit tempo aanhoudt, zullen we binnen minder dan twee weken de kaap van 2000 patiënten op intensieve zorg kunnen bereiken. Dat is de maximumcapaciteit voor covidpatiënten op die dienst intensieve zorg.”

Lees hier de andere dagelijkse cijfers.

Snelste toenames in Vlaanderen

Verder wees Van Gucht ook op de besmettingsgraad bij 90-plussers. Die is momenteel de hoogste van alle leeftijdscategorieën. “En dus niet meer bij de twintigers. Ook zijn er belangrijke toenames bij 70-plussers. Dit zal ongetwijfeld leiden tot bijkomende hospitalisaties. Eén op de vijf besmettingen vindt wel nog steeds plaats bij 20-30 jarigen met een kleine piek bij de 25-jarigen.”

En terwijl we initieel de belangrijkste toenames zagen in het zuiden van het land, zien we momenteel de snelste toenames in het noorden. “In Oost-Vlaanderen verdubbelen de cijfers om de week. In Limburg en West-Vlaanderen om de 8-9 dagen. De cijfers in Vlaanderen lopen momenteel ongeveer tien dagen achter op Wallonië. We volgen dus hetzelfde traject”, zei Van Gucht.

Van Gucht eindigde de persconferentie met een oproep rond telewerk. “Op het Overlegcomité werd nogmaals benadrukt dat telewerk de norm is. Tenzij de continuïteit van de organisatie in het gedrang komt. We krijgen te horen dat sommige werkgevers deze uitzondering erg ruim interpreteren. En de aanwezigheid van hun medewerkers eisen, terwijl dit niet altijd absoluut noodzakelijk is. We vragen daarom nogmaals aan werkgevers om hun verantwoordelijkheid op te nemen. Jullie zijn een belangrijke schakel in de bestrijding van het virus.”