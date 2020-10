KV Mechelen stelt stemming over Dieter Penninckx “onbepaalde tijd” uit

Voetbalclub KV Mechelen stelt de bijzondere aandeelhoudersvergadering over de toekomst van Dieter Penninckx als bestuurder voor onbepaalde tijd uit.

Normaal ging die BAV vandaag door maar beide partijen gaven eerder al aan een oplossing te zoeken. Op de agenda van de BAV stond het ontslag van Penninckx als bestuurder. De club gaf eerder ook al te kennen dat het Penninckx niet langer als aandeelhouder wil. Penninckx zelf houdt vast aan zijn aandelenbelang.

Beide partijen hebben nu afgesproken dat ze de nodige tijd nemen voor een oplossing. De BAV wordt voor onbepaalde tijd uitgesteld. Een snelle oplossing voor het aandelenpakket van Penninckx is hoe dan ook niet evident. Penninckx heeft een belang van 71,2 procent in de eersteklasser. Op die aandelen is gerechtelijk (bewarend) ­beslag gelegd door de onderzoeksrechter.

Mogelijk zijn er wel partijen geïnteresseerd om aandeelhouder te worden van KV Mechelen maar de vraag is of de aandelen wel zonder risico kunnen verkocht worden. Eén van de risico’s is dat er een schuldeiser opduikt die er een claim op legt.

De aandeelhouders van KV Mechelen moeten ten slotte ook nog begin december de jaarrekening van afgelopen boekjaar goedkeuren. Op de achtergrond sluimert een discussie over de vraag of de boekhouding van KV Mechelen de afgelopen jaren correct werd gevoerd. Daarbij is er de vraag op welke betalingen de vroegere aandeelhouder Olivier Somers kon rekenen nadat hij moest opstappen ingevolge het matchfixing schandaal.