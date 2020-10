Gemiddelde inkomen van Vlaming rondt kaap van 20.000 euro

Het gemiddelde jaarinkomen van de inwoners van Vlaanderen is in 2018 voorbij de grens van 20.000 euro gegaan. Het staat nu op 20.125 euro, zo meldt het Belgische statistiekbureau Statbel maandag. Een jaar eerder bedroeg het gemiddelde inkomen per inwoner nog 19.636 euro.

De Vlamingen hebben al langer het hoogste gemiddelde inkomen van het land. Het lag in 2018 7,2 procent boven het nationale gemiddelde van 18.768 euro. In Wallonië bedraagt het 17.672 euro (bijna 6 procent onder het gemiddelde) en in Brussel 14.668 euro, of meer dan een vijfde minder dan het gemiddelde.

De rijkste provincies op basis van het gemiddelde inkomen zijn Vlaams-Brabant (21.963 euro) en Waals-Brabant (21.576 euro). Ook in de provincie Oost-Vlaanderen ligt het gemiddelde inkomen boven 20.000 euro: 20.436 euro. De “armste” provincie in Vlaanderen is Limburg, met een gemiddeld inkomen van 18.793 euro per inwoner. Maar dat is nog altijd meer dan in de Waalse provincies Luxemburg, Namen, Luik en hekkensluiter Henegouwen met 16.360 euro.

Op gemeentelijk niveau staat de Oost-Vlaamse gemeente Sint-Martens-Latem opnieuw bovenaan. Het gemiddelde inkomen per inwoner, 30.439 euro, ligt er 62,2 procent boven het Belgische gemiddelde. Dan volgen Keerbergen (Vlaams-Brabant, 28.222 euro) en Lasne (Waals-Brabant, 27.780 euro).

Onderaan staan de Brusselse gemeentes Anderlecht (11.786 euro), Molenbeek (10.643 euro) en Sint-Joost-ten-Node. Het gemiddelde inkomen (9.461 euro) ligt er de helft lager dan het nationale gemiddelde.

Met het gemiddelde inkomen wordt het netto belastbare inkomen bedoeld. Het werd berekend op basis van de belastingaangiftes van het aanslagjaar 2019. Het omvat onder meer de beroepsinkomsten, vervangingsinkomens, pensioenen, dividenden, het kadastraal inkomen en onderhoudsuitkeringen. Andere inkomsten zoals kindergeld en leefloon zitten er niet bij.