Beschuldigde blijft volhouden dat antiek wapen “per ongeluk” afging: “Met al die alcohol in mijn lijf, zette ik te veel druk op die revolver”

Diksmuide / Brugge -

Een ongeluk uit zattigheid. Dat is kort samengevat de uitleg van William De Bondt (53) voor de dood van Isabelle Deschodt (39), drie jaar geleden in Diksmuide. Tijdens zijn ondervraging op zijn assisenproces in Brugge hield de beschuldigde vol dat hij zijn vriendin niet opzettelijk met zijn antieke wapen heeft gedood. “Ik probeerde al prutsend de kogels eruit te halen en heb toen te veel druk gezet op de trekker.”