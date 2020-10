Leko schrijft geschiedenis, maar Antwerp-iconen geloven nog niet blindelings in de titel: “Ik geef ze 10%”

De eerste bekerwinst in 28 jaar. De eerste Europese zege in 26 jaar. De eerste derbywinst op het hoogste niveau in 16 jaar. En voor het eerst sinds 1988 op kop van de Jupiler Pro League. Antwerp beleeft hoogdagen onder Ivan Leko. Toch blijven Antwerp-coryfeëen en analist Eric Van Meir rustig. On-Antwerps, maar “Club Brugge blijft de grootste titelkandidaat”. Antwerp ploeg van ’t Stad, maar nog niet van ’t land.