Basketbalclub legt alles stil: “Terwijl de politiek zich in bochten wringt, moeten wij onze verantwoordelijkheid voor 300 spelers nemen”

Oostende - Kinderen jonger dan 12 mogen nog steeds trainen en matchen spelen. De oudere jeugd mag nog steeds ‘contactloos’ trainen’. Maar, één van grootste jeugdbasketclubs van Vlaanderen, Basket@sea legt alle activiteiten voorlopig stil. “Moeten onze verantwoordelijkheid nemen voor 300 spelers.”

“We kunnen er niet meer naast kijken. Het gaat niet goed. De media staat er vol van. De ziekenhuizen kunnen de toevloed amper nog aan en de cijfers kleuren donkerrood. Terwijl de politiek er maar niet in slaagt om aan éénduidige berichtgeving te doen. Terwijl de politiek zich in alle bochten wringt om een algemene lockdown te vermijden, moeten wij, als basketbalclub verantwoordelijk voor 300 spelers, de waarheid onder ogen durven te zien”, klinkt het.

Daarom werd er beslist om onmiddellijk alle activiteiten voor alle leeftijden stil te leggen tot en met 11 november.

“Voor ons, als één van de grootste clubs van Vlaanderen, was dit één van de moeilijkste maar volgens ons de enige logische beslissing, die we konden nemen en hopelijk delen jullie die mening met ons. Enkel wanneer we samen inspanningen leveren om de curve te doen dalen, kunnen we denken aan basketten hervatten.”