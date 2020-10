N-VA vraagt noodplanning van NMBS: “Incidenten stapelen zich op”

N-VA-Kamerlid Tomas Roggeman vraagt dat de NMBS een noodplanning opstelt om overbezette treinen en drukke perrons te vermijden. “De maatregelen zijn onvoldoende. De situatie op de treinen en in stations is vaak niet meer onder controle”, klinkt het.

Volgens Roggeman “stapelen de incidenten waarbij de sociale afstand in het treinverkeer niet gerespecteerd kan worden” zich sinds deze zomer op. Mondmaskers zijn overal in de stations, op de perrons en in de treinen verplicht en er wordt ook extra schoongemaakt, maar dat volstaat niet, zegt het N-VA-Kamerlid, die verwijst naar “bijna dagelijkse beelden op sociale media”.

Concreet vraagt Roggeman een noodplanning van de NMBS, met onder meer duidelijkere aanduidingen voor de circulatie van mensen in de stations en controle op de maximale capaciteit in stationshallen en op de drukste perrons. Zeker wanneer de tweede coronagolf over zijn piek heen is en de reizigersaantallen toenemen, moet die noodplanning er zijn, vindt hij.

“Vertragingen en technische problemen zullen blijven opduiken. De NMBS moet zich hierop voorbereiden met eenvoudige maatregelen die de rest van de economie sinds een half jaar kent”, aldus Roggeman. “Organiseer de mensenstromen. Hou toezicht op de capaciteit, ook in de stations. Garandeer een vlotte doorstroming van pendelaars door obstakels weg te halen. Voer eenrichtingsverkeer in. We vragen dit al maanden. En er zullen wellicht nóg besmettingsgolven komen. Zorg er dan tenminste voor dat treinreizigers zich veilig naar en op de trein kunnen begeven.”