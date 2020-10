Longartsen roepen op om coronamaatregelen strikt op te volgen

De Beroepsvereniging van de Belgische Longartsen roept de bevolking op om zich strikt te houden aan de maatregelen, opgelegd door de bevoegde autoriteiten. “Als iedereen zich strikt aan de maatregelen houdt, moeten we deze crisis samen kunnen bedwingen. Er is geen plaats meer om er de kantjes af te lopen of voor eigen interpretaties”, aldus de oproep.

“We worden weer overspoeld door een toevloed aan patiënten. Zowel de huisartsen als de verpleegkundigen, paramedici en ziekenhuisartsen zetten zich opnieuw tot het uiterste in om patiënten te redden. Zowel Covid-19-patiënten als patiënten met andere, al dan niet levensbedreigende pathologie. Want vergis u niet: ook bij een vooraf gezonde mens kan Covid-19 tot langdurige en ernstige symptomen aanleiding geven”, benadrukken de longartsen in hun oproep.

“Wat elk van ons kan doen, is zorgen dat er minder patiënten zijn. Zorg ervoor dat uzelf niet ziek wordt, en zorg ervoor dat niemand anders doodziek wordt.”

“Onze vrees is dat het niet voldoende meer is om zich aan de huidige maatregelen te houden”, aldus de longartsen. “Onze oproep is duidelijk: volg de regels die er al zijn, liever te streng dan te laks. Dat lukt alleen als we het samen doen - jong en oud, Franstalig en Nederlandstalig - thuis, op school en op het werk. Eendracht maakt onze macht! “