Man probeert zijn ex-partner aan te rijden aan druk kruispunt

Sint-Niklaas - In Sint-Niklaas heeft zich maandagochtend een passioneel drama voorgedaan. Omstreeks 8.30 uur reed een man met zijn pick-up in op de wagen van zijn ex-partner.

De feiten speelden zich af op de N41 ter hoogte van de op- en afrit van de E17. Toen de vrouw stil stond aan het verkeerslicht reed de man haar wagen achteraan aan. Gelukkig was de aanrijding niet zo zwaar. Geen van beiden raakte gewond maar beide wagens liepen wel schade op.

Na de aanrijding zette de man het op een lopen in de richting van de Kettermuitstraat. Een uurtje later werd de man dood aangetroffen in zijn woning aan de Oude Heirbaan op de grens van Sint-Niklaas en Tielrode. Na het ongeval is hij naar huis gekeerd waar hij zichzelf van het leven beroofde.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.