Zes maanden schorsing voor topmagistraat Johan Sabbe voor seksueel getinte berichten aan vrouwelijke chauffeur

De tuchtrechtbank in Gent heeft de Oost-Vlaamse topmagistraat Johan Sabbe maandag geschorst voor een periode van zes maanden, waarvan drie maanden met uitstel na grensoverschrijdend gedrag tegenover zijn vroegere vrouwelijke chauffeur.

Johan Sabbe (60), de procureur des Konings van Oost-Vlaanderen, staat sinds eind juni op non-actief nadat er een onderzoek tegen hem was gestart wegens grensoverschrijdend gedrag. Aanleiding was een klacht van een vrouw die een tijd als chauffeur voor de magistraat had gewerkt. Ze beschuldigde haar toenmalige overste van “ongewenst en ongepast” gedrag. Sabbe moest zich vorige maand verantwoorden voor de tuchtrechtbank, die zich moet uitspreken over een eventuele sanctie voor de magistraat indien hij de waardigheid van zijn ambt heeft aangetast. Tijdens die zitting werd duidelijk dat Sabbe tientallen seksueel getinte berichten naar de vrouw had gestuurd. Volgens de magistraat gebeurde alles met wederzijdse toestemming. “Lees de chatberichten: er is niets gebeurd tegen haar zin. Er is enkel een verhouding geweest van twee mensen die in zekere graad verliefd op elkaar waren. Maar er is niet over de schreef gegaan”, zei hij tijdens die zitting.

De tuchtrechtbank is nu van oordeel dat het om zeer ernstige feiten gaat. “De tuchtrechtbank is van mening dat de betrokkene maandenlang expliciet seksueel gekleurde en minstens één zeer persoonlijke foto van zichzelf naar de klaagster heeft gestuurd”, klonk het tijdens de uitspraak. “De betrokkene wist dat dit risico inhield en wist ook zeer goed dat, eens die berichten gestuurd zijn, zij aan zijn controle ontsnapten en in handen konden komen van derden. Dergelijke houding druist fundamenteel in tegen de professionele voorzichtigheid en waardigheid die van een korpschef verwacht kunnen worden.”

De tuchtrechtbank legde Johan Sabbe een schorsing van zes maanden op, waarvan drie maanden met uitstel. In principe kan hij over drie maanden dus weer korpsoverste worden, terwijl er momenteel ook nog steeds een strafonderzoek van het Gentse parket-generaal loopt naar seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het is vandaag nog niet duidelijk of hij ook strafrechtelijk vervolgd wordt.