OPROEP. Bent u grootouder en vindt u het nu te riskant om op de kleinkinderen te passen?

De coronacijfers in ons land blijven maar stijgen en Sciensano-viroloog Steven Van Gucht roept ouders op om hun kinderen niet naar de grootouders te brengen voor opvang. “Die mix tussen jonge kinderen en grootouders blijft toch een risico.”

