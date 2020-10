Moeder van Steve Huypens (39) in emotionele brief aan beschuldigde: “Als een lafaard heb je mijn oogappel in de rug geschoten”

Bij de start van het assisenproces over de moord op Steve Huypens uit Schilde, liet zijn moeder Liliane Pruym (72) maandagmorgen een emotionele brief voorlezen door haar advocate Liliane Verjauw. De moeder gelooft duidelijk niet dat beschuldigde Fred Wittig (57) onschuldig is: “Als een lafaard heb je mijn zoon in de rug geschoten”.