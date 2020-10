Wordt ook het Vlaamse jeugdvoetbal stopgezet? Woensdag valt beslissing

Voetbal Vlaanderen zal woensdagnamiddag op een bestuursvergadering beslissen of er in het kader van de strijd tegen het coronavirus bijkomende maatregelen wenselijk zijn.

Het Overlegcomité verstrengde vorige week de maatregelen voor de sportsector, maar jeugdwedstrijden mogen wel blijven doorgaan. Voetbal Vlaanderen liet de clubs vrij de keuze om al dan niet te voetballen. Na het weekend zou de situatie geëvalueerd worden. “Die analyse is nu aan het gebeuren”, klinkt het bij Voetbal Vlaanderen. “Woensdag leggen we onze bevindingen voor aan het bestuur. Het gaat daarbij niet alleen om het jeugdvoetbal, ook voor het seniorenvoetbal willen we bekijken wat de komende weken eventueel nog mogelijk is. Gezondheid is daarbij prioritair, maar er is ook een maatschappelijke en een economische insteek. Het gaat om een analyse van de totale problematiek.”

Volgens Vlaamse media werden in het weekend bijna de helft van de jeugdwedstrijden afgelast. Een cijfer wil Voetbal Vlaanderen er nog niet op plakken, “maar uiteraard waren er heel wat meer afgelastingen dan de voorbije weken”. “Wel stellen we vast dat er nog altijd meer wedstrijden wel, dan niet gespeeld werden.”

Ouders zijn bang voor besmetting en voor velen is de lol er ook gewoon af, nu kantines en doucheruimtes gesloten blijven en er per speler nog maar één familielid mag komen kijken. Sommige gemeentes verboden wedstrijden op hun grondgebied en heel wat teams konden niet aantreden omdat ze een met corona besmette speler in de rangen hadden. Veel clubs vinden een competitie in die omstandigheden niet doenbaar en vroegen om een algemene afgelasting. “Maar we wilden niet voor onze beurt spreken en te snel een foute beslissing nemen”, reageert Voetbal Vlaanderen. “Ook in het belang van de kinderen, die zeker willen blijven voetballen.”