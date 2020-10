Spanningen tussen Frankrijk en Midden-Oosten lopen op: “Moslims in Europa behandeld zoals Joden voor de oorlog”

Moslims in Europa worden volgens de Turkse president Erdogan behandeld zoals Joden voor de Tweede Wereldoorlog. De Turkse leider is boos over de reactie van Emmanuel Macron op een jihadistische moord op een Franse leraar aan een middelbare school in een Parijse voorstad. In verschillende landen zijn protesten tegen Frankrijk uitgebroken.

De Franse president Emmanuel Macron heeft zich vrijdag de woede van de islamgemeenschap op de hals gehaald. Tijdens een nationale herdenking voor de leraar Samuel Paty, die onthoofd werd voor het tonen van Mohammed cartoons, had Macron gezworen geen afstand te doen van de karikaturen. Het ene na het andere land in het Midden-Oosten riep een boycot uit van Franse producten, onder ander in Qatar, Koeweit en Jordanië.

“Islamofoob Frankrijk”

De Pakistaanse premier Imran Khan beschuldigde Macron ervan dat die “islamofobie aanmoedigt”, in plaats van “terroristen die geweld plegen” te veroordelen, ongeacht of dat moslims, aanhangers van het idee van witte superioriteit of neonazi’s zijn. De Pakistaanse regering heeft aangekondigd dat ze de Franse ambassadeur in Pakistan maandag ontbood om te klagen over de “systematische islamofobe campagne” van president Emmanuel Macron, nadat hij de vrijheid had verdedigd om religieuze cartoons in Frankrijk te publiceren.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan zei eerder al dat Macron “zijn geestelijke gezondheid” moest laten onderzoeken en zich moest laten verzorgen. Maandag deed hij daar nog een schepje boven op door te zeggen dat Moslims in Europa even slecht behandeld worden als de Joden voor de Tweede Wereldoorlog.

Dieptepunt Turkse Lira

Volgens Erdogan reageert Macron overdreven op de aanslag en misbruikt hij de moord om zich tegen islamieten te keren en de islam als een kwaad af te schilderen. Erdogan heeft maandag in zijn laatste uitval tegen Macron ook opgeroepen geen Franse producten meer te kopen. Frankrijk riep op zijn beurt zijn ambassadeur in Ankara terug voor overleg en voor een ontmoeting met Macron om de huidige situatie te bespreken.

Ook de beurzen reageerden na de wederzijdse uithalen. De Turkse lira bereikte maandag een dieptepunt ten opzichte van de dollar en de euro na bedreigingen van de Turkse president aan het adres van Frankrijk. Voor het eerst moest voor een dollar meer dan acht lira kosten betaald worden.

LEES OOK. Franse president Emmanuel Macron wijst “lafaards” terecht die onthoofde leraar hebben overgeleverd aan “barbaren”