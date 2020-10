Minister Sophie Wilmès nog altijd op intensieve zorgen

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR) ligt nog altijd op de afdeling intensieve zorgen van het Delta-ziekenhuis in Oudergem. “Haar toestand gaat stapje voor stapje vooruit en ze wordt niet beademd”, zegt haar woordvoerster Elke Pattyn.

Vorige week maakte Wilmès zelf bekend dat ze positief had getest op Covid-19. “Een besmetting die wellicht plaatsgevonden heeft in familiekring, gezien de voorzorgsmaatregelen die ik buitenshuis heb genomen”, twitterde ze toen.

Een paar dagen later werd ze ziek en moest ze opgenomen worden in het ziekenhuis. Daar verblijft ze nog altijd. Op de afdeling intensieve zorgen.

“Ze moet niet beademd worden en haar toestand gaat er stapje voor stapje op vooruit”, zegt haar woordvoerster Elke Pattyn maandagmiddag.

Wanneer ze naar een gewone kamer kan of wanneer ze het ziekenhuis zal mogen verlaten, is niet duidelijk. Ook over welke symptomen ze heeft, wordt niet gecommuniceerd. Haar toestand is stabiel.

Wilmès is de eerste toppoliticus in ons land die met het coronavirus in het ziekenhuis beland is.

LEES OOK. Toestand Wilmès is stabiel: “Verschillende redenen waarom iemand op intensieve zorgen terecht kan komen”