Chilenen kiezen voor nieuwe grondwet

De Chilenen hebben zondag in een referendum massaal voor een nieuwe grondwet gestemd. Uit de eerste resultaten, met zo’n 70 procent van alle stemmen geteld, blijkt dat 78 procent voor gestemd heeft. Dat meldt El País.

Het land met meer dan 14 miljoen stemgerechtigden heeft op dit moment een grondwet uit de tijd van de militaire dictatuur van Augusto Pinochet, die van 1973 tot 1990 aan de macht was.

De stemming kwam er een jaar nadat meer dan een miljoen mensen de straat opgingen in de hoofdstad Santiago uit protest tegen een verhoging van de openbaarvervoertarieven. Bij daaropvolgende sociale onrust tegen de sociaaleconomische ongelijkheid in het Zuid-Amerikaanse land vielen dertig doden en duizenden gewonden.

Een van de eisen van de betogers was een nieuwe grondwet. Kiezers kregen zondag de vraag voorgelegd of die er moet komen en zo ja, wie die moet gaan opstellen. Dat kan een groep van parlementariërs en burgers zijn, of een zogenoemde conventie bestaande uit 155 burgers. De reeds getelde stemmen neigen op dit moment naar het tweede.

President Sebastian Pinera riep zijn landgenoten bij het uitbrengen van zijn stem op massaal te komen stemmen, met democratie, vrede en eenheid in hun achterhoofd. De president heeft geen kant gekozen in de referendumcampagne, maar zijn conservatieve partij is verdeeld.

Chili is zwaar getroffen door de corona-epidemie. De grens van een half miljoen besmettingen werd zaterdag gepasseerd. Het land heeft bijna 14.000 sterfgevallen gemeld.