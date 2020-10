Naar het voorbeeld van The Beatles: hoe Donald Trump de Amerikaanse presidentsverkiezingen toch nog kan winnen

‘The Long and Winding Road’ is een hit van ‘The Beatles’ uit 1970, maar het zou net zo goed het motto van de verkiezingscampagne van Donald Trump kunnen zijn. Want als de Amerikaanse president toch nog een tweede ambtstermijn wil versieren, moet hij op die ‘lange en kronkelige weg’ naar een tweede ambtstermijn een heel aantal voorwaarden vervullen. “Maar het kan nog: er is nog tijd om het traject van deze race te wijzigen”, klinkt het bij ervaren rotten in het vak.