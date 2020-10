Pogba gaat klacht indienen tegen Britse tabloid na geruchten over afscheid van Les Bleus

Paul Pogba heeft maandag aangekondigd dat hij klacht zal indienen tegen de media, zoals onder meer de tabloid The Sun, die hebben gepubliceerd dat de Franse middenvelder zijn loopbaan als international zou beëindigen als teken van protest tegen de opmerkingen van de Franse president Emmanuel Macron over de radicale islam.

“Absoluut ongefundeerde informatie circuleert over mij. Er worden zaken beweerd die ik nooit gezegd of gedacht heb”, verklaart de speler van Manchester United op Instagram. “Ik ben verbijsterd, woedend, gechoqueerd en gefrustreerd dat bepaalde media mij gebruiken om compleet foute titels te maken over een zeer gevoelig onderwerp, namelijk de gebeurtenissen in Frankrijk. En daarbij betrekken ze de Franse nationale ploeg en mijn religie.” Pogba zal dan ook gerechtelijke stappen ondernemen tegen diegenen die dit nepnieuws hebben verspreid.

Het nepnieuws werd gelanceerd in enkele online media in het Midden-Oosten, waar er hevig wordt gereageerd op de recente uitlatingen van Macron na de moord op de Franse docent Samuel Paty. De leraar werd onthoofd door een 18-jarige moslimextremist, omdat hij tijdens een les over de vrijheid van meningsuiting spotprenten van de profeet Mohammed had getoond aan zijn leerlingen. Macron zei onder meer dat Paty “werd vermoord omdat islamisten onze toekomst willen”. Hij heeft strikter toezicht op scholing en buitenlandse financiering van moskeeën aangekondigd om de verspreiding van radicaal gedachtegoed tegen te gaan. Ook werkt zijn regering aan voorstellen om de wettelijke scheiding tussen kerk en staat verder te versterken.