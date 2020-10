Eden Hazard geland in Duitsland, kan hij morgen Real Madrid helpen in belangrijk Champions League-duel?

Daar is Eden Hazard. De Rode Duivel mag zich eindelijk opnieuw voetballer noemen na weken van blessureleed. Hazard landde maandag met de selectie van Real Madrid in Duitsland, waar de Koninklijke het dinsdag tegen Borussia Mönchengladbach in een belangrijk duel in de Champions League.

Hazard speelde dit seizoen nog geen minuut bij Real Madrid door een spierblessure die hij eind september opliep, vlak nadat hij was hersteld van een enkelblessure. Nu is hij teruggekeerd op het trainingsveld bij De Koninklijke en meteen werd hij door coach Zidane opgenomen in de selectie voor de Champions League-wedstrijd van dinsdag. Een belangrijke partij, want Real verloor vorige week verrassend zijn eerste match in de groepsfase thuis tegen Shakhtar Donetsk.