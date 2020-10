Schalke 04 mag vrijdag maar 300 toeschouwers toelaten

Schalke 04 mag vrijdag voor zijn wedstrijd van de zesde speeldag in de Bundesliga tegen Stuttgart maar driehonderd toeschouwers in zijn Veltins-Arena ontvangen. Dat deelde de club van Benito Raman maandag mee. Net als op de vierde speeldag tegen Union Berlijn (1-1) zullen de weinige toeschouwers over de onderste stadionring verdeeld worden. De tickets worden verloot onder de fans die een aanvraag ingediend hebben.

Schalke 04 kan alle steun van het publiek nochtans gebruiken. Met één schamel punt is de club voorlaatste in de stand. In de Bundesliga werd al 21 wedstrijden op rij niet gewonnen. Een 22e partij zonder zege zou de op één na slechtste reeks in de geschiedenis van de Bundesliga betekenen.

