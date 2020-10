NASA ziet water op de maan en wil er opnieuw naar toe

Het is nu definitief: er zijn H 2 O-moleculen aanwezig op de maan. Dat kon NASA met de sofia-telescoop waarnemen. Ze publiceerden hun bevindingen in het vakblad Nature Astronomy en hielden maandag een grote persbijeenkomst.

Amerikaanse onderzoekers hebben nieuw bewijs gevonden dat er water is op de maan. Bovendien blijkt er meer water op de maan te zijn dan verwacht. Dat blijkt uit twee studies die werden gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift “Nature Astronomy”, zo werd maandag bekendgemaakt door de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA.

De onderzoekers ontdekten moleculair water op het maanoppervlak en in gebieden waar water permanent als ijs zou kunnen worden bewaard. Dat de maan waterijs bevat was al bekend, maar tot nu toe ging het daarbij vooral om diepe kraters op de polen van de maan. NASA heeft nu vastgesteld dat er ook water voorkomt op plekken waar de zon op schijnt.

In de eerste studie analyseerden onderzoekers van de Universiteit van Hawaï in Honolulu gegevens van het vliegend observatorium Stratospheric Observatory For Infrared Astronomy (Sofia) - een Boeing 747 waarop een telescoop werd gemonteerd - van NASA en het Duitse Aerospace Center (DLR). Bij een onderzoek naar de krater Clavius in het zuidelijke gebergte van de maan vonden ze aanwijzingen van watermoleculen. In de tweede studie heeft een team van de Universiteit van Colorado in Boulder specifiek gezocht naar kraters en spleten waar waterijs aanwezig zou kunnen zijn.

Water op de maan zou enorm belangrijk zijn voor toekomstige maanmissies. Vermoedelijk heeft elke plek waar astronauten zouden landen wel water in de buurt. Of het water daadwerkelijk kan worden gewonnen en gebruikt, moet nog blijken.

Dat er op de maan water voorkomt, is overigens geen nieuws. In de door de Apollo-missies meegebrachte maanstenen werden ruim veertig jaar geleden al sporen van water gevonden. En ruim twee jaar geleden werd bevestigd wat al jaren werd vermoed: in donkere valleien en kraters nabij de polen van de maan komt water voor in de vorm van ijs.

Wat dit nu betekent voor de ruimtevaart is nog niet meteen duidelijk. Wel was het voor NASA reden genoeg om de hele wereldpers digitaal bij elkaar te roepen. Ze willen dan ook hun Artemis-programma verder zetten. at programma moet jaren na de beroemde Apollo-missies opnieuw mensen naar de maan sturen, en een bewoonbaar ruimtestation in een baan om de maan brengen.

NEWS: We confirmed water on the sunlit surface of the Moon for the 1st time using @SOFIAtelescope. We don’t know yet if we can use it as a resource, but learning about water on the Moon is key for our #Artemis exploration plans. Join the media telecon at https://t.co/vOGoSHt74c pic.twitter.com/7p2QopMhod — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) October 26, 2020

LEES OOK. NASA komt met “spannende ontdekking” op de maan