Marc Coucke en Perrigo strijden om 1,9 miljard euro: werd Omega Pharma echt te duur verkocht? En dreigt Coucke die hele som te moeten ophoesten?

Hebben Marc Coucke en medeaandeelhouder Waterland Omega Pharma veel te duur verkocht? En was daar fraude mee gemoeid? Dat is in een notendop de vraag die drie ‘arbiters’ – zakenadvocaten met naam en faam – de komende weken moeten beantwoorden. Voor Coucke staat er veel op het spel: Perrigo eist 1,9 miljard euro. En tegen de uitspraak van het arbitragecollege is geen beroep mogelijk.