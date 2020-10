Stafchef Witte Huis: “We gaan coronapandemie niet onder controle brengen”

Mark Meadows deed de opvallende uitspraak in een interview met CNN. Foto: AP

Mark Meadows, de stafchef van het Witte Huis, heeft zondag in een interview met CNN verklaard dat de regering-Trump de coronapandemie “niet onder controle gaat brengen”. “Omdat het een besmettelijk virus is net zoals de griep.”

In de plaats van besmetting tegen te gaan, wordt ingezet op “verzachtende” factoren, zoals een vaccin of therapieën, verklaarde Meadows, zodat “mensen er niet aan sterven”. Later in het gesprek gaf hij aan dat wel inspanningen worden gedaan die de verspreiding vertragen. Lockdowns zijn volgens de stafchef uit den boze, mondmaskers en social distancing “als het kan” kunnen wel helpen.

De VS registreren momenteel recordaantallen van ruim 83.000 besmettingen per dag, en opnieuw bijna 1.000 dagelijkse overlijdens.

Trumps rivaal Joe Biden reageerde dat Meadows toegaf “dat de regering het opgegeven heeft om zelfs maar te proberen de pandemie onder controle te brengen, dat ze hun basisplicht om het Amerikaanse volk te beschermen opgegeven hebben”. Volgens Biden is Trumps strategie al van in het begin “met de witte vlag van overgave zwaaien en hopen dat door het te negeren, het virus simpelweg zal weggaan”. “Dat is niet gebeurd en het zal niet gebeuren.”

Pence weigert quarantaine

Meadows verdedigde in zijn gesprek met CNN ook vicepresident Mike Pence, die weigert in quarantaine te gaan na coronabesmettingen in zijn entourage. Onder meer zijn stafchef heeft positief getest op Covid-19, maar Pence – die ook de coronavirus-taskforce van het Witte Huis leidt – blijft toch fysiek campagnevoeren. Zo vloog hij zondag naar Kinston, North Carolina, waar hij een toespraak gaf voor Trump-aanhangers.

Pence is op tour. Foto: AP

De woordvoerder van Pence verklaarde: “Hoewel vicepresident Mike Pence beschouwd wordt als een nauw contact van mijnheer Short, zal de vicepresident in overleg met de medische afdeling van het Witte Huis zijn planning aanhouden, in overeenstemming met de CDC-richtlijnen voor essentieel personeel.” De vicepresident testte zelf negatief, maar normaal gezien zou volgens het gezondheidsagentschap van de overheid een nauw contact van een patiënt twee weken in quarantaine moeten.

Gevraagd of Pence zou moeten thuisblijven, antwoordde president Donald Trump volgens CNN: “Dat moet je aan hem vragen. Hij doet het heel goed, goede menigtes, heel socially distanced; hij doet het heel goed.”