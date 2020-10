Een herfstvakantie die ocharme drie dagen langer duurt: is dat het wondermiddel om de coronacurve af te vlakken? “Neen, maar dit is laaghangend fruit dat we makkelijk konden plukken”, zegt viroloog Marc Van Ranst. Mét positieve impact op de cijfers, de leerkrachten en de werking van scholen. Dit zijn de drie voornaamste redenen om de herfstvakantie te verlengen.