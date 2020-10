Onze man in de Verscheurde Staten van Amerika: “Ik had het beter onder Obama, maar ik ga toch voor Trump stemmen”

Luzerne County. Vier jaar geleden pakte Donald Trump deze streek totaal onverwacht af van de Democraten, een zege die hem het presidentschap schonk. Vandaag zet Team Biden alles op alles voor weerwraak. Zijn vrijwilligers gaan van deur tot deur, om stem per stem de county, de staat Pennsylvania, en het land terug te winnen. “Ik ga vandaag op veertig deuren kloppen”, zegt campagnevrijwilliger Sam Browning. “De statistiek leert dat ik dan 0,67 kiezers overtuig. Maar het demotiveert mij niet. Small numbers matter. Het is zo dat we deze verkiezing zullen winnen.”