China eist informatie van zes Amerikaanse media werkzaam in hun land

Zes Amerikaanse mediabedrijven moeten van de Chinese regering binnen een week een overzicht geven van hun werkzaamheden en financiën in dat land. Dat meldt het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken maandag.

Het gaat om ABC, The Los Angeles Times, Newsweek, Feature Story News, The Bureau of National Affairs en Minnesota Public Radio. De bedrijven moeten onder meer een lijst van hun werknemers en informatie over hun vastgoed en financiële verrichtingen doorgeven.

Dit is “een zeer noodzakelijke vergelding tegen de onredelijke onderdrukking van de Chinese media in de Verenigde Staten”, verklaarde een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken, Zhao Lijian.

De Amerikaanse regering had vorige week het statuut van zes Chinese mediabedrijven veranderd naar “buitenlandse missies” omdat ze propaganda zouden verspreiden. Ook zij moeten gegevens over hun werkzaamheden aan het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken doorgeven. Eerder werden de maatregelen al ingevoerd voor negen andere Chinese media.