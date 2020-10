Belg mikt op pensioen op 61 jaar, net zoals zeven jaar geleden

De mentaliteit over onze pensioenleeftijd zit muurvast. Dat moet blijken uit een peiling in opdracht van levensverzekeraar NN. Zo vindt de helft van de Belgen dat we op 61 jaar op pensioen moeten kunnen.

In opdracht van NN werden 1.500 Belgen ondervraagd over de pensioenleeftijd. Dezelfde vragen werden ook in 2013 al eens gesteld. En er blijkt weinig veranderd: 50 procent van de ondervraagden vindt dat we op 61 jaar wel genoeg hebben gewerkt, net als in 2013. Vier vijfde van de ondervraagden vindt dat dat zeker geldt voor wie tot 65 werkt.

Zelfs wanneer iemand een job heeft die hij graag doet en fysiek en mentaal aankan, wil men er gemiddeld graag mee stoppen aan 64 jaar.

Vandaag bedraagt de wettelijke pensioenleeftijd 65 jaar. Vanaf 2025 stijgt dat naar 66 jaar en vanaf 2030 naar 67 jaar.