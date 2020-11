Lisanne schreef boek over diepe rouw: “Ik had mijn moeder nodig om de dood van mijn moeder aan te kunnen”

Je huilt veel en je mist iemand. Dat is rouw, dacht Lisanne van Sadelhoff (31). Tot ze op haar zevenentwintigste haar moeder Paola verloor aan kanker en ze ervoer hoe verlies je fysiek en mentaal kan vloeren. “Voor het eerst in mijn leven heb ik het gevoel gehad dat er geen hoop meer was. Maar aan al wie het meemaakt: er is altijd hoop. Echt.”