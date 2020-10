Kind en Gezin hekelt dat personeel kinderopvang niet gezien wordt als zorgpersoneel: “Geen symptomen na risicocontact = niet getest”

Omdat kinderbegeleiders niet worden gezien als zorgpersoneel, weigeren meerdere artsen om hen te testen na een hoogrisicocontact als ze geen symptomen vertonen. “Daar moet verandering in komen”, aldus Kind en Gezin. “Anders dreigen er nog meer kinderopvangen te moeten sluiten.”

In de week van 19 tot 26 oktober kreeg Kind en Gezin 609 ‘coronameldingen’ binnen. Dat zijn onder meer vragen over het coronavirus van kinderbegeleiders - zoals: mag ik nog op reis naar een rode zone? - maar ook meldingen van hoogrisicocontacten met iemand die positief testte op Covid-19. “Op basis daarvan werden 220 kinderopvangen volledig gesloten en 45 gedeeltelijk (waarbij één of meerdere leefruimtes van de opvang wordt gesloten, nvdr.)”, zegt Nele Wouters van Kind en Gezin. “Die sluitingen zijn telkens voor zeven dagen.”

Omdat kinderbegeleiders niet worden gezien als zorgpersoneel, mogen ze sinds de vernieuwde teststrategie van de federale overheid niet meer getest worden als ze geen symptomen vertonen. “Daardoor moeten ze geen zeven, maar sowieso tien dagen in quarantaine blijven”, aldus Wouters. “En dat kan gevolgen hebben voor de werking van de opvang. Er moet meer met andere medewerkers worden geschoven, collega’s kunnen niet worden ontlast...”

Er moet dus ingegrepen worden, zo luidt het. “Wat ons betreft, zijn kinderbegeleiders ook zorgpersoneel”, zegt Wouters. “Niet alleen omdat het een erkenning is voor wat ze doen, maar ook om te vermijden dat nog meer opvangen de deuren gaan moeten sluiten. De voorbije maanden is immers gebleken dat het helemaal niet evident is om thuis te werken en ondertussen jonge kinderen in de gaten te houden. Maar ondertussen blijft het aantal coronameldingen dat we binnenkrijgen wel stijgen. Waar we in de week van 19 tot 26 oktober nog een 100-tal meldingen per dag hadden, hadden we er op 20 oktober alleen al bijna het dubbele.”

Ook de vzw Infano, landelijk organisator van kinderopvang, wil zo snel mogelijk duidelijke richtlijnen naar huisartsen dat begeleiders en pedagogisch medewerkers van de kinderopvang onder de zorg vallen. “Door het feit dat het personeel vaak niet getest wordt zonder symptomen, kan de opvanglocatie niet kort op de bal spelen en sluiten, waardoor we meer besmettingen riskeren.”

Infano heeft meer dan 165 kinderopvanglocaties in Vlaanderen en Brussel. Kind en Gezin telde vorig jaar 6.881 opvanglocaties in Vlaanderen en Brussel.