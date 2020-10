Provincies mogen eigen maatregelen nemen: wat doen zij?

Alle ogen zijn gericht op het overleg van de Vlaamse regering vandaag. Ook de provinciegouverneurs schuiven mee aan tafel. Zij kunnen eigen maatregelen nemen voor hun grondgebied. “Maar we willen geen kakofonie creëren”, zegt Limburgs gouverneur Jos Lantmeeters. “Liever uniformiteit over heel Vlaanderen of het hele land.”