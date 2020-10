Ook dat nog: tiental Anderlecht-spelers out met maag- en darmklachten, ook coach Vincent Kompany ondervindt last

Anderlecht kent pech. Met verdediger Mykhaylichenko is er niet alleen een nieuwe coronabesmetting, een tiental spelers kampt ook met maag- en darmklachten.

Daardoor waren onder anderen coach Vincent Kompany en keeper Hendrik Van Crombrugge gisteren niet op training. De meeste jongens kregen de eerste symptomen op zondag. Aanvankelijk werd gedacht dat de broodjes die vrijdag op Kortrijk werden geserveerd aan de basis lagen van de klachten, maar bij KVK was niemand ziek en dan had de hinder wellicht ook al vroeger moeten optreden. Daarom is het zeker niet uitgesloten dat het probleem op Anderlecht zelf begon. In principe raakt iedereen wel tijdig hersteld om de match van zondag tegen Antwerp voor te bereiden.