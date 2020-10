Vlaanderen kondigt vanavond strengere maatregelen aan: welke mogen we verwachten?

Vlaanderen zal de maatregelen verstrengen. Nog geen 24 uur nadat Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) rust had gepredikt, hing zijn regering toch aan de noodrem. Een brede consultatieronde moet tegen dinsdagavond de nodige verstrengingen opleveren. “De vraag is alleen hoe ver we zullen gaan”, klinkt het. Een aanpassing van de avondklok ligt alleszins op tafel, zodat die gelijk wordt getrokken met Wallonië en Brussel.