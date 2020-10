Davy Roef in doel tijdens Europa League-duel tegen Hoffenheim, Duitsers zonder topschutter?

Davy Roef zal ook de komende twee Europa League-wedstrijden onder de lat bij AA Gent staan, tegen Hoffenheim en Rode Ster Belgrado.

AA Gent spande een kortgeding aan om Sinan Bolat toch speelgerechtigd te krijgen. Omdat hij niet was ingeschreven op de spelerslijst voor de drie wedstrijden in de voorronde van de Champions League, oordeelde de UEFA dat zijn schorsing van drie wedstrijden niet uitgezeten werd. In kortgeding werd het beroep van AA Gent echter afgewezen. De laatste strohalm was een klacht ten gronde, maar AA Gent besliste finaal om dat niet te doen. Voor de twee eerstvolgende wedstrijden in Europa moet het dus rekenen op Roef, en stand-ins Owen Jochmans (17) en Rene Vanden Borre (16).

Andrej Kramaric. Foto: Federico Gambarini/dpa

Coronageval bij Hoffenheim

Mist Hoffenheim donderdag tegen AA Gent zijn topschutter Andrej Kramaric? De Kroaat testte elf dagen geleden positief op corona en zit sindsdien in quarantaine. Het is wachten tot hij een negatieve test aflegt. Ook verdedigers Kasim Adams en de Tsjechische rechtsachter Pavel Kaderabek zaten de voorbije twee weken in quarantaine. Vooral het missen van Kramaric, verkozen tot speler van de maand in de Bundesliga, zou goed nieuws zijn voor AA Gent. Met zes goals in drie wedstrijden is hij behalve topschutter ook de enige van Hoffenheim die meer dan één competitiegoal maakte.