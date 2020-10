Pep Guardiola: “Sergio Agüero is minstens 10-15 dagen out”

Manchester City-aanvaller Sergio Agüero zal “minstens 10-15 dagen out” zijn. Dat heeft zijn coach Pep Guardiola maandag verklaard op de persconferentie daags voor de uitmatch tegen Marseille in Champions League-groep C.

De Argentijn liep zaterdag tegen West Ham United (1-1) een nieuwe spierblessure op. “Hij staat minstens 10-15 dagen aan de kant, misschien zelfs drie weken of een maand als hij meer tijdig nodig heeft”, zei Guardiola.

Agüero maakte nog maar recent zijn rentree na een operatie aan de linkerknie, maar nu ligt hij opnieuw in de lappenmand. “We waren nochtans heel geduldig”, aldus Guardiola. “We legden geen druk op de dokters. We wisten dat hij niet topfit was. Maar we hadden geen spits, het was belangrijk dat hij 60 minuten speelde. Jammer genoeg heeft hij zich geblesseerd bij een actie.”

De City-coach wil dat Agüero pas terugkeert “wanneer hij helemaal hersteld is”. “We missen hem erg”, stelde de Catalaan. “Wat hij voor de club heeft gedaan is buitengewoon. Hij is een City-legende.”

De Braziliaan Gabriel Jesus ontbreekt eveneens. Guardiola heeft echter geen spijt dat Manchester City afgelopen zomer geen extra spits heeft aangetrokken. Voor een aanvaller van het niveau van Jesus en Agüero hadden de Citizens de middelen niet, beweerde de Catalaan.

Guardiola kan wel op Kevin De Bruyne rekenen tegen Marseille. De Rode Duivel, hersteld van een spierblessure, maakte zijn rentree tegen West Ham. Hij speelde 25 minuten mee.