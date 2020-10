Hoe Anderlecht het coronavirus (tevergeefs) probeert in te perken: spelers mogen scoren, maar niet bij vrouwelijke fans

Even leek Anderlecht coronavrij nadat tien spelers genezen waren verklaard. Helaas, gisteren testte linksback Bogdan Mykhaylichenko (24) positief en dat is flink vervelend. Niet alleen omdat ‘Mykha’ onzeker is voor de topper tegen Antwerp, maar ook omdat zelfs draconische maatregelen niet garanderen dat het virus buiten blijft. RSCA probeert – net als veel clubs – nochtans elk risico uit te sluiten: interviews via Zoom, niet los omspringen met fans, een speech van Vlap...

