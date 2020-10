Jordan Lukaku mag eindelijk meetrainen bij Antwerp na negatieve coronatest

Goed nieuws voor Jordan Lukaku (26). De linkerflankspeler, die begin deze maand bij Antwerp tekende maar nadien tweemaal op rij positief testte op corona, legde intussen een negatieve test af.

Hij mag daardoor eindelijk met de groep beginnen te trainen. Al bekijken ze bij de Great Old nog of hij vandaag al bij de groep aansluit of eerst nog even individueel opbouwt. Na zijn deadline transfer heeft hij door het virus namelijk meer dan twee weken verloren. De match tegen Tottenham halen is dan ook niet evident. Voor aanvaller Bruny Nsimba, die vorige week uitviel met een adductorenletsel, komt het duel sowieso te vroeg.