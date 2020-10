Macron en Erdogan op voet van oorlog, en de aanvallen worden persoonlijker

De Franse president Emmanuel Macron en zijn Turkse collega Recep Tayyip Erdogan hebben eerder al robbertjes uitgevochten. Over de rol van Turkije in de Syrische en de Libische oorlogen bijvoorbeeld, over het opgeflakkerde conflict in Nagorno-Karabach en over de Turkse olie-exploraties in de Middellandse Zee. Maar de laatste dagen werden de aanvallen persoonlijker. En daar zit de brute moord op geschiedenisleraar Samuel Paty door een 18-jarige Tsjetsjeense islamist voor alles tussen.