De oproep van viroloog Steven Van Gucht was helder: het is geen goed idee om de kleinkinderen nu naar de grootouders te brengen. “Hoe moeilijk die boodschap ook is. Er circuleert enorm veel virus in onze maatschappij”, zei hij maandag. De gezondheid van oma en opa gaat voor, ook tijdens de verlengde herfstvakantie. Maar daarvoor moeten ze alweer hun oogappels een hele tijd missen.