Moeder van vermoorde Steve nadat beschuldigde niet wil reageren op haar emotionele brief: “Wat een slecht theater”

Schilde -

De moeder van de vermoorde Steve Huypens smeekte beschuldigde Fred Wittig (57) in een emotionele brief om na al die jaren nu éindelijk de waarheid te spreken in de assisenzaal. “Mag ik weten waarom mijn oogappel moest sterven?” Maar Wittig bokte en zeurde, kloeg over zijn tolk en weigerde verder te antwoorden. “Wat een slecht theater”, zuchtte een teleurgestelde Liliane Pruym (72).